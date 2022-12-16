Гастроэнтеролог Поташева: причиной боли в пояснице может быть панкреатит

Одной из неявных причин болей в пояснице может быть панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Алёна Поташева в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Специалист посоветовала проверить поджелудочную железу, если после употребления алкоголя возникает боль в пояснице.

Доктор также добавила, что не стоит злоупотреблять алкоголем во время праздничных застолий, чтобы избежать развития панкреатита.

При этом газировку лучше заменить на минеральную воду и ягодные морсы. Не нужно голодать до застолья, чтобы съесть потом много жирной еды, а новогодние салаты вместо майонеза лучше заправлять кокосовым маслом, заключила диетолог.

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