Панова: селёдка под шубой станет полезнее при замене майонеза на соус из сметаны

Селёдка под шубой — традиционный салат на новогоднем столе россиян. Однако не все знают, что его можно сделать полезнее, заменив майонез на сметанный соус. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Панова.

Она порекомендовала использовать вместо майонеза нежирную сметану, горчицу и уксус. По её словам, все эти ингредиенты нужно смешать, а затем добавить в блюдо. Кроме того, эксперт пояснила, что соус также можно сделать из мягкого творога и горчицы.

"Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам ещё больше", — сказала Панова в беседе с изданием "Лайф".

Специалист подчеркнула: если человек всё же готовит селёдку под шубой с майонезом, то в новогоднюю ночь следует употреблять салат маленькими порциями.

Ранее врач-косметолог Мария Гришина заявила, что блюда с большим содержанием майонеза, красное вино и зимние закрутки на праздничном столе способны ухудшить состояние кожи человека.

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