Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мэр Малецкий: в Кременчуге на Украине пропали свет и отопление
Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год
В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека
Актриса Поплавская заявила, что Слепаков позорно бежал от уплаты налогов в РФ
Генерал СБУ: Орбан договорился с Путиным о присоединении Закарпатья к Венгрии
Мэр Киева Кличко: в столице слышны взрывы, жители должны оставаться в укрытиях
Бойцы НМ ДНР пушками С-60 уничтожили позиции ВСУ на Лисичанском направлении
Кадыров опубликовал видео "блестящей работы" российских дронов под Соледаром
Украинские системы ПВО "не вывозят" сегодняшней ракетной атаки

В России за сутки госпитализировали 1400 граждан РФ с коронавирусом

Здоровье

В России растут случаи заболеваний коронавирусом. За сутки выявлен 8451 новый случай заражения. В медицинские учреждения попали 1,4 тыс. пациентов с инфекцией. Об этом сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". 

Ранее сообщалось, что накануне в стране были госпитализированы 1386 человек с данным заболеванием. За сутки выписаны 7393 человека. Подтверждено 59 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.  

Доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов рассказал о мерах профилактики коронавируса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Мэр Малецкий: в Кременчуге на Украине пропали свет и отопление
Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год
В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека
В России за сутки госпитализировали 1400 граждан РФ с коронавирусом
Актриса Поплавская заявила, что Слепаков позорно бежал от уплаты налогов в РФ
Генерал СБУ: Орбан договорился с Путиным о присоединении Закарпатья к Венгрии
Мэр Киева Кличко: в столице слышны взрывы, жители должны оставаться в укрытиях
Бойцы НМ ДНР пушками С-60 уничтожили позиции ВСУ на Лисичанском направлении
Кадыров опубликовал видео "блестящей работы" российских дронов под Соледаром
Украинские системы ПВО "не вывозят" сегодняшней ракетной атаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников