В России за сутки госпитализировали 1400 граждан РФ с коронавирусом

В России растут случаи заболеваний коронавирусом. За сутки выявлен 8451 новый случай заражения. В медицинские учреждения попали 1,4 тыс. пациентов с инфекцией. Об этом сообщает портал "Стопкоронавирус.рф".

Ранее сообщалось, что накануне в стране были госпитализированы 1386 человек с данным заболеванием. За сутки выписаны 7393 человека. Подтверждено 59 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.

Доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов рассказал о мерах профилактики коронавируса.

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