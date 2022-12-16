Диетолог Соломатина: грецкий орех снижает риск развития атеросклероза

Жирные кислоты, которыми богат грецкий орех, эффективно понижают уровень воспаления в организме и препятствуют образованию атеросклеротических бляшек. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист отметила, что для формирования нормальной клеточной мембраны необходима жирная кислота Омега-3, от которой зависит здоровье клеток в организме и их восстановление.

В грецком орехе также содержатся цинк, йод, магний, калий и витамины группы B, добавила доктор.

Ранее диетолог рассказала о незаслуженном забытых полезных свойствах сала.

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