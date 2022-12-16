Гинзбург: безопасная для здоровья порция красной икры — 20 граммов в сутки

Красная икра — вкусный и полезный деликатес, однако употреблять его в безмерном количестве эксперты не советуют. Иначе организму можно нанести непоправимый вред. О том, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она не только утолила гастрономические пристрастия, но и принесла пользу, рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что красную икру часто подделывают, в ней много соли, к тому же она очень дорогая.

По словам доктора, икру категорически не рекомендуется употреблять людям с артериальной гипертонией, аллергикам, страдающим сахарным диабетом второго типа и ожирением.

Остальным разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта. Суточная порция для ребёнка, если у него хорошая переносимость красной икры, не должна превышать 15 граммов.

А до трёх лет детям вообще не стоит давать этот продукт, заключил специалист.

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