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Диетолог Соломатина: морская капуста поможет восполнить дефицит йода

Здоровье

Если включить в рацион морскую капусту, можно избавить организм от солей тяжёлых металлов, снизить сахар и холестерин. Также улучшится работоспособность и состояние кожи. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом Москва 24.

Диетолог Соломатина: морская капуста поможет восполнить дефицит йода

Специалист объяснила, что йод — важный элемент для работы щитовидной железы. У многих есть его недостаток, из-за чего снижается работоспособность, кожа становится сухой, ухудшается состояние волос.

Восполнить дефицит йода помогает морская капуста. Она содержит большое количество желеобразной растворимой клетчатки, которая выводит соли тяжёлых металлов, собирает лишний холестерин и сахар.

Благодаря этим свойствам продукта состояние кожи и волос улучшается, становится больше энергии, добавила врач.

Морская капуста приносит пользу микрофлоре кишечника, однако при гипертиреозе от неё лучше воздержаться, иначе могут обостриться проблемы с щитовидной железой, заключила она.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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