Гастроэнтеролог призвала не надевать платья-футляры на новогодний вечер

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова предостерегла от надевания платьев-футляров на празднование Нового года.

"Переедание и тесная одежда несовместимы", — объяснила специалист.

Как заявляет Газета.Ru, эксперт подчеркнула, что при получении большого количества пищи сильно заполняются желудок и кишечник. Из-за обтягивающей одежды повышается давление в брюшной полости. Возможно возникновение рефлюксов, перенос содержимого одного органа в другой, сказала врач.

По её словам, чтобы сохранить хорошее настроение и самочувствие, стоит надевать платье А-силуэта или свободную одежду.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.