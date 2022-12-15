Врач Туманова: при гастрите нельзя есть копчёности, свежие овощи и фрукты

Врач-гастроэнтеролог Мария Туманова перечислила продукты питания, от которых следует отказаться пациентам с диагностированным гастритом.

По её словам, в первую очередь необходимо попрощаться с копчёностями и жирным мясом. Вместо этого она порекомендовала готовить котлеты на пару.

Кроме того, врач отметила, что при гастрите запрещено употреблять конфеты, булочки, свежие овощи и фрукты. Туманова призвала россиян сделать выбор в пользу тушёных и варёных овощей, например, картофеля, свёклы, моркови, тыквы, цветной капусты.

Как пояснила специалист, состояние пациента с гастритом может ухудшиться из-за перловой крупы, пшёнки и макарон.

"Разрешается есть овсяную, рисовую, гречневую или манную кашу", — сказала гастроэнтеролог в интервью "Лайфу".

Она также добавила, что выявленный гастрит — повод отказаться от употребления шоколада, солёных блюд, кисломолочных продуктов и спиртных напитков.

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