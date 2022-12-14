Психотерапевт: излишняя забота о здоровье — показатель ипохондрии

Ипохондрия — это неоправданное и навязчивое переживание человека о состоянии своего здоровья. О её причинах и проявлениях рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснил, что ипохондрия это черта характера, которая может проявляться у детей, чьи родители слишком пристально следили за своим здоровьем. В детском возрасте модель поведения запоминается и проявляется во взрослой жизни.

По словам доктора, состояние характеризуется преувеличенной тревожностью по поводу своего здоровья. Ипохондрики часто ходят на медосмотры, сдают анализы, подозревают у себя тяжелые заболевания.

Врачи не могут им доказать, что они здоровы, даже если у них всё в норме, потому что эти люди им не доверяют, добавил собеседник издания.

В таких ситуациях оказать помощь может только врач-психотерапевт. Он способен выяснить причины расстройства, помочь пациенту принять себя и научить его справляться с тревогой.

Процесс выздоровления занимает от нескольких месяцев до года. Постепенно беспокойство снизится и человек изменит отношение к себе, заключил Вилков.

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