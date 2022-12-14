Сливочное масло и сыр можно считать самыми опасными из молочных продуктов. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В сыре содержится аминокислота тирамин, которая, по мнению ученых, может спровоцировать мигрень, объяснил он.
Также сыр опасен для гипертоников, так как в нём много соли, добавил специалист.
Для людей с ожирением сыр вреден, так как сам по себе является жирным продуктом, заметил доктор.
Не стоит потреблять слишком много сливочного масла людям, страдающим ожирением, поскольку в нём тоже много жира, заключил врач.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.