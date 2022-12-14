Диетолог Гинзбург: сыр и сливочное масло — опасные молочные продукты

Сливочное масло и сыр можно считать самыми опасными из молочных продуктов. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В сыре содержится аминокислота тирамин, которая, по мнению ученых, может спровоцировать мигрень, объяснил он.

Также сыр опасен для гипертоников, так как в нём много соли, добавил специалист.

Для людей с ожирением сыр вреден, так как сам по себе является жирным продуктом, заметил доктор.

Не стоит потреблять слишком много сливочного масла людям, страдающим ожирением, поскольку в нём тоже много жира, заключил врач.

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