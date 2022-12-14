Попова заявила о возвращении в Россию свиного гриппа

Свиной грипп H1n1 вернулся в Россию спустя шесть лет и теперь стал главенствующим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он (грипп H1n1. — Прим. ред.) высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим", — сказала Попова.

Вирусологи исследовали вирус и выяснили, что он полностью "совпадает с вакцинным штаммом", отметила Попова.

Ранее она сообщила, что свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения.

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