Ахапкин: россияне реже обращаются к психиатрам в период новогодних праздников

В период зимних праздников россияне реже обращаются к специалистам с симптомами депрессии, заявил психиатр Роман Ахапкин.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, информация о росте депрессивных расстройств после Нового года является мифом и "городской легендой".

Он отметил, что количество обращений с подобными проблемами зачастую увеличивается осенью и весной.

При этом врач подчеркнул: точное время возникновения депрессии у пациента нельзя определить, ведь многие люди даже сами не в силах рассказать психиатру, когда именно столкнулись с первыми признаками заболевания.

По словам Ахапкина, после зимних праздников россияне действительно часто жалуются на апатию, плохое настроение и низкую работоспособность. Однако причину таких состояний нужно искать в похмельном синдроме и интоксикации, считает специалист. Он также добавил, что небольшой период грусти нельзя называть депрессией.

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