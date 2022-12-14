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Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа нередко проявляются спустя неделю

Здоровье

Пациент может почувствовать первые признаки свиного гриппа (H1N1) спустя неделю после заражения, заявила врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа нередко проявляются спустя неделю

В интервью URA.RU она отметила, что люди, которые сталкиваются со штаммом гриппа H1N1, зачастую жалуются на сухой кашель в начале болезни. Затем, как правило, повышается температура до 39-40 градусов, уточнила доктор.

По её словам, второй и третий день сопровождаются заложенностью носа, болевыми ощущениями в горле и грудине, усилением кашля.

"С момента заражения до появления первых симптомов может пройти от 12 часов до 7 дней", — указала Тарадеева.

Она также добавила, что у пациентов со свиным гриппом нередко наблюдаются проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, которые проявляются в виде тошноты, рвоты и диареи. Кроме того, терапевт подчеркнула: сложная форма заболевания способна привести к тромбозам и кровоизлияниям.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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