Врач Поташева: голодание перед Новым годом приводит к реактивному панкреатиту

Врач-гастроэнтеролог Алёна Поташева порекомендовала россиянам не голодать перед зимними праздниками, ведь диеты не способны подготовить желудочно-кишечный тракт к застолью.

Как пояснила специалист, голодание зачастую оказывает негативное влияние на здоровье пациента. В эфире телеканала "Россия 1" врач отметила, что от резкого снижения веса должны отказаться в первую очередь люди, у которых были выявлены камни в желчном пузыре.

"Это вызовет обострение желчекаменной болезни и реактивный панкреатит", — указала Поташева.

Кроме того, она подчеркнула: с помощью диет нельзя подготовить свой организм к употреблению спиртных напитков и жирной пищи в новогоднюю ночь.

Ранее врач-эндокринолог Анна Бартенёва предупредила о риске обвисания кожи при резком похудении. Она посоветовал людям с лишним весом сделать выбор в пользу здорового образа жизни, а не опасных диет.

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