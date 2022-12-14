Врач Мальцева: хроническая усталость способна привести к инсульту

Если человек на протяжении долгого времени игнорирует хроническую усталость, в будущем он может столкнуться с опасными осложнениями, например, с инсультом. Об этом заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

По её словам, хроническая усталость проявляется в виде повышенной утомляемости, неустойчивого настроения, ослабления самоконтроля, нетерпеливости, неусидчивости и нарушения сна.

Она добавила, что в таком состоянии пациенты зачастую с трудом переносят громкие звуки, яркий свет и резкие запахи. Кроме того, при хронической усталости пропадает интерес к умственному труду и физическим нагрузкам, указала эксперт. Как пояснила специалист, всё это может привести к опасным последствиям для здоровья.

"Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний", — сказала Мальцева в интервью изданию "Лайф".

Эксперт посоветовала россиянам, которые испытывают постоянную усталость и эмоциональное выгорание, сходить на приём к психиатру.

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