Живот можно убрать за сутки до Нового года: раскрыты лайфхаки

Если приближаются новогодние праздники, а живот некрасиво выпирает или платье сидит, как на барабане, то паниковать не стоит. Несколько сантиметров в талии ещё возможно убрать. Лайфхаками, как это сделать, поделилась Общественная Служба Новостей.

Так, за две недели можно похудеть проверенными и не слишком затратными способами с помощью упражнений, однако в день на это придётся потратить 7-10 минут.

Убрать живот за три дня не получится при помощи упражнений, но есть ещё надежда на диету. Например, можно посидеть на кефире с водой и гречке.

Поправить ситуацию, если завтра уже Новый год, а платье так и сидит "неровно" в области талии, можно, выпив слабительное. Также нужно ничего не есть до того, как все сядут за праздничный стол.

На помощь здесь придёт профессиональное утягивающее белье, которое поможет влезть в облегающие платья.

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