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Врач Бартенева посоветовала резко не худеть во избежание обвисания кожи

Здоровье

У людей, страдающих ожирением при снижении веса, может возникнуть обвисание кожи. О том, как этого избежать, рассказала врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники "Ниармедик" на Симоновском Валу Анна Бартенева в беседе с "Известиями".

Врач Бартенева посоветовала резко не худеть во избежание обвисания кожи

Несмотря на многообразие методик похудения, основна всего — модификация образа жизни. Нужно следить за достаточностью калорий в рационе. Употреблять не меньше 400 г фруктов и овощей. Помимо них в рацион включить бобовые, орехи и цельные злаки, нежирный белок. Простые сахара должны занимать меньше десяти процентов от общей потребляемой энергии.

"ВОЗ рекомендует употреблять менее пяти грам соли, избыток которой может приводить к отёкам. Не стоит допускать резкого дефицита калорийности, а также не приветствуются различные стрессовые диеты, связанные с исключением каких-либо продуктов, монодиеты и голодание", — предостерегла Бартенева.

Важно обеспечить себе регулярную физическую активность. Она выступает ключевым защитным фактором при профилактике и лечении неинфекционных заболеваний (болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и другие).

"Взрослым следует не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности или не менее 75-150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности", — рекомендовала Бартенева.

Врач подчеркнула, что физиологичным считается снижение массы тела на 500 г в неделю. Так процесс похудения пройдёт без стресса для организма.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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