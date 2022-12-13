Терапевт Иванова: при неправильном приёме семена льна могут стать ядом

Семена льна получили славу "русского суперфуда", однако принимать их нежно правильно, чтобы продукт не стал ядом. Об этом рассказала терапевт Евгения Иванова в беседе с Life.ru.

Врач отметила, что настой семян льна обладает обволакивающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием, а набухшие в воде семена оказывают мягкий слабительный эффект.

Настой из семян льна нужно готовить в эмалированной посуде, залив горячей кипячёной водой и перемешивая в течение 15 минут, а затем процедить, пояснила специалист. Принимать можно и оставшееся сырьё, добавила она.

Однако длительное применение набухших в воде семян, да ещё и в крупных дозах, может вызвать кишечную непроходимость, заключила доктор.

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