Нутрициолог Мансурова: кисель — кладезь витаминов и полезных веществ

Кисель — это кладезь витаминов, практически не имеющий ограничений и противопоказаний. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в интервью "Секрет фирмы".

По словам специалиста, напиток способен поддержать микрофлору кишечника, помочь при болезнях желудочно-кишечного тракта, снизить повышенный холестерин, а также показан при онкологии.

Доктор отмечает, что основную пользу дают такие ингредиенты как натуральный пребиотик крахмал и ягоды (клюква, черника, брусника, малина, облепиха, клубника).

Собеседник издания добавила, что пить кисель можно ежедневно, но лучше не более двух-трёх стаканов. Его не стоит употреблять вечером и непосредственно перед сном.

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