Доктор Мясников: при изжоге не стоит употреблять соду

Предотвратить изжогу можно, отказавшись от тесной одежды и избавившись от лишнего веса. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист объяснил, что у полных людей с животом высоко стоит диафрагма и неправильно расположен желудок. Это вызывает заброс кислоты в пищевод.

Изжога также может появляться во время сна. В этом случае доктор порекомендовал убрать низкие подушки.

Народные методы избавления от изжоги с применением соды врач использовать не советует.

По его словам, частое употребление соды может повлиять неблагоприятно на почки, так как именно они отвечают за кислотно-щелочной баланс.

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