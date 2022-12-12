Представители Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что местный житель заразился туляремией. Такого не происходило в регионе с 2012 года, подчеркнули в ведомстве.
Выяснилось, что инфекция проникла в организм мужчины, поскольку он разделывал зайца.
Как напомнили в newkhakasiya.online, при заражении туляремией человек страдает от высокой температуры, головной и мышечной боли. У инфицированного увеличиваются лимфатические узлы и могут возникнуть нарывы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.