Житель Красноярского края разделывал зайца и заразился редкой инфекцией

Представители Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что местный житель заразился туляремией. Такого не происходило в регионе с 2012 года, подчеркнули в ведомстве.

Выяснилось, что инфекция проникла в организм мужчины, поскольку он разделывал зайца.

Как напомнили в newkhakasiya.online, при заражении туляремией человек страдает от высокой температуры, головной и мышечной боли. У инфицированного увеличиваются лимфатические узлы и могут возникнуть нарывы.

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