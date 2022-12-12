Согреть организм в холодную погоду, укрепить иммунитет и легче перенести стресс при выходе на улицу поможет тонизирующий согревающий напиток. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Александрова в беседе с "Вечерней Москвой".
Доктор заявила, что адаптироваться к холоду можно, заварив чёрный чай с имбирём и несколькими звёздочками бадьяна или розмарина.
По словам специалиста, такой напиток, насыщенный полезными ферментами, обладает целительными свойствами, а также способен согревать зимой.
Собеседник издания добавила, что устойчивость к холоду обеспечивают жирные и мясные блюда, поэтому отказываться от них в зимний период точно не стоит.
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