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Терапевт Александрова раскрыла рецепт согревающего напитка: чай с имбирём

Здоровье

Согреть организм в холодную погоду, укрепить иммунитет и легче перенести стресс при выходе на улицу поможет тонизирующий согревающий напиток. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Александрова в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор заявила, что адаптироваться к холоду можно, заварив чёрный чай с имбирём и несколькими звёздочками бадьяна или розмарина.

По словам специалиста, такой напиток, насыщенный полезными ферментами, обладает целительными свойствами, а также способен согревать зимой.

Собеседник издания добавила, что устойчивость к холоду обеспечивают жирные и мясные блюда, поэтому отказываться от них в зимний период точно не стоит.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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