Нутрициолог Гончар: плохое состояние волос сигнализирует о сбоях в организме

Сухие, ломкие и медленно растущие волосы свидетельствуют о различных сбоях в работе организма. Об этом сообщила нутрициолог Ната Гончар.

Как пояснила специалист, если кудрявые волосы перестают завиваться, это значит, что организму человека нужны серосодержащие аминокислоты. По словам эксперта, тонкие и ломкие волосы говорят о нехватке или плохом усвоении белка.

"Медленный рост, отсутствие блеска и интенсивное выпадение сигнализируют о дефиците витаминов группы В", — добавила Гончар в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Кроме того, специалист подчеркнула: волосы могут портиться на фоне нервных потрясений и хронического стресса. Они нередко выпадают из-за гормональных сбоев, себорейного дерматита, перхоти, неполноценного питания и анемии, заключила нутрициолог.

Ранее эксперты британской благотворительной организации Diabetes UK заявили, что выпадение волос в некоторых случаях является ранним признаком развития сахарного диабета.

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