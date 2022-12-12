Иммунолог Болибок: отсутствие температуры иногда отличает COVID-19 от гриппа

Иммунолог Владимир Болибок назвал главный признак, по которому можно отличить грипп от коронавируса.

По его словам, при гриппе пациенты нередко страдают от высокой температуры.

"Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру", — указал специалист в интервью Национальной службе новостей.

При этом он добавил, что данный признак не позволяет установить точный диагноз. Как пояснил доктор, люди с гриппом также часто жалуются на слабость, ломоту в теле и головную боль. Лишь с помощью дополнительных исследований можно выяснить, чем именно заразился пациент, заключил Болибок.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией, часто сталкиваются с сахарным диабетом первого типа. Он подчеркнул: заболевание диагностируют даже у тех граждан, которые раньше не замечали у себя проблем со здоровьем.

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