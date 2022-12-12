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Иммунолог Болибок: отсутствие температуры иногда отличает COVID-19 от гриппа

Здоровье

Иммунолог Владимир Болибок назвал главный признак, по которому можно отличить грипп от коронавируса.

Иммунолог Болибок: отсутствие температуры иногда отличает COVID-19 от гриппа

По его словам, при гриппе пациенты нередко страдают от высокой температуры.

"Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру", — указал специалист в интервью Национальной службе новостей.

При этом он добавил, что данный признак не позволяет установить точный диагноз. Как пояснил доктор, люди с гриппом также часто жалуются на слабость, ломоту в теле и головную боль. Лишь с помощью дополнительных исследований можно выяснить, чем именно заразился пациент, заключил Болибок.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией, часто сталкиваются с сахарным диабетом первого типа. Он подчеркнул: заболевание диагностируют даже у тех граждан, которые раньше не замечали у себя проблем со здоровьем.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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