Врач Михалёва: от кофе следует отказаться детям, беременным и гипертоникам

Некоторым пациентам следует сократить употребление кофе или исключить этот напиток из ежедневного рациона. Об этом заявила врач-диетолог Оксана Михалёва.

По словам кандидата медицинских наук, кофе нарушает сердечный ритм, поэтому он может негативно повлиять на здоровье детей, беременных и кормящих женщин. Она отметила в интервью агентству "Прайм", что пациенты, страдающие от аритмии и повышенного давления, тоже должны отказаться от кофе или существенно сократить его употребление.

В некоторых случаях кофе создаёт препятствия для усвоения лекарственных средств, пояснила специалист.

Кроме того, врач подчеркнула: если пациент каждый день пьёт четыре-пять стаканов кофе, в будущем он может столкнуться с развитием остеопороза.

Она добавила, что здоровому взрослому человеку, скорее всего, не навредят две-три чашки такого напитка в сутки.

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