Диетолог Лазуренко: кефир благотворно влияет на здоровье кишечника

С помощью регулярного употребления кефира можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, кефир является кисломолочным продуктом, богатым полезными макроэлементами, то есть белками, жирами и углеводами. По словам эксперта, в составе напитка также есть микроорганизмы, обеспечивающие благоприятные условия для функционирования тонкого и толстого кишечника.

"Это дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты", — пояснила Лазуренко.

Он добавила, что кефир улучшает обмен веществ и работоспособность организма. Для достижения положительного эффекта достаточно ежедневно употреблять порядка 200 миллилитров напитка, уточнила диетолог.

Ранее врач Михаил Гинзбург проинформировал, что кефир — это пробиотик, позволяющий быстро бороться с высоким артериальным давлением. Он порекомендовал россиянам включить этот напиток в свой ежедневный рацион питания.

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