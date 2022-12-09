Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ несут огромные потери, отходят от Артёмовска и обнажают фланг
ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 56%
Народная милиция: ВСУ потеряли в ЛНР до 90 человек, два танка и четыре БТР
В Барнауле загорелся шинный центр
Роспотребнадзор проверит подозрительную кока-колу в магазинах
Fox News: на фоне Зеленского скоро Путин покажется "лапочкой"
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Эксперт Каминский: Россия может возглавить майнинг криптовалют, но ЦБ против
Сергей Шахрай: в 1991 году Украина была обязана отдать Крым и Львов

Сомнолог Черкасова: алкоголь, фильмы ужасов и переедание мешают выспаться

Здоровье

Сомнолог София Черкасова перечислила факторы, которые делают сон человека тревожным и мешают восстановить силы за ночь.

Сомнолог Черкасова: алкоголь, фильмы ужасов и переедание мешают выспаться

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" она отметила, что для улучшения качества сна необходимо не использовать гаджеты в вечернее время. По словам специалиста, контакт с бело-голубым светом экрана препятствует расслаблению организма.

Кроме того, она призвала россиян не нагружать себя физическими упражнениями и силовыми тренировками перед сном. Их можно заменить на дыхательную гимнастику или медитацию, указала сомнолог.

Эксперт также посоветовала избегать громкой музыки, яркого света, шума, употребления алкогольных напитков, чая или кофе.

Черкасова добавила, что вечером не нужно переедать, ведь тяжёлая пища провоцирует повышение внутренней температуры тела, мешающей здоровому сну.

Специалист подчеркнула: незадолго до сна следует постараться огородить себя от сильных эмоциональных нагрузок. Просмотр фильмов ужасов, страшных новостей, а также обсуждение проблем лучше всего перенести на утро, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией

Учения являются частью нового проекта Минобороны Польши "Тренируйся с армией".

Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Минобороны: военные ВС РФ заявили, что разгадали уловки бойцов ВСУ в СВО
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Последние материалы
Народная милиция: ВСУ потеряли в ЛНР до 90 человек, два танка и четыре БТР
В Барнауле загорелся шинный центр
Сомнолог Черкасова: алкоголь, фильмы ужасов и переедание мешают выспаться
Роспотребнадзор проверит подозрительную кока-колу в магазинах
Fox News: на фоне Зеленского скоро Путин покажется "лапочкой"
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Эксперт Каминский: Россия может возглавить майнинг криптовалют, но ЦБ против
Сергей Шахрай: в 1991 году Украина была обязана отдать Крым и Львов
Бобков: Зеленский повторяет Геббельса, говоря о "влиятельных украинцах"
Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях показали истинное лицо Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников