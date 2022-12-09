Сомнолог Черкасова: алкоголь, фильмы ужасов и переедание мешают выспаться

Сомнолог София Черкасова перечислила факторы, которые делают сон человека тревожным и мешают восстановить силы за ночь.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" она отметила, что для улучшения качества сна необходимо не использовать гаджеты в вечернее время. По словам специалиста, контакт с бело-голубым светом экрана препятствует расслаблению организма.

Кроме того, она призвала россиян не нагружать себя физическими упражнениями и силовыми тренировками перед сном. Их можно заменить на дыхательную гимнастику или медитацию, указала сомнолог.

Эксперт также посоветовала избегать громкой музыки, яркого света, шума, употребления алкогольных напитков, чая или кофе.

Черкасова добавила, что вечером не нужно переедать, ведь тяжёлая пища провоцирует повышение внутренней температуры тела, мешающей здоровому сну.

Специалист подчеркнула: незадолго до сна следует постараться огородить себя от сильных эмоциональных нагрузок. Просмотр фильмов ужасов, страшных новостей, а также обсуждение проблем лучше всего перенести на утро, заключила эксперт.

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