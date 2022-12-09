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Гинзбург: при хронической усталости нужно сдать расширенный анализ крови

Здоровье

Известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как справиться с синдромом хронической усталости.

Гинзбург: при хронической усталости нужно сдать расширенный анализ крови

В своих соцсетях он отметил, что человек может постоянно ощущать слабость из-за серьёзных заболеваний. Врач посоветовал россиянам не игнорировать усталость.

"Нужно сдать общий анализ крови и пройти диагностику щитовидной железы", — считает специалист.

По его словам, в некоторых случаях в анализах отсутствуют какие-либо отклонения. Тогда причины усталости могут быть связаны с высоким уровнем тревожности или нервозности, а также с депрессией, указал эксперт. Он добавил, что в такой ситуации справиться с проблемой помогут физические упражнения и прогулки.

Кроме того, Гинзбург подчеркнул: дефицит цинка, железа, йода, меди, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты — одна из самых распространённых причин усталости. Благодаря правильному курсу лечения можно достаточно быстро улучшить состояние, пояснил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что хроническую усталость нередко вызывают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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