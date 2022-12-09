Университет Квинсленда: ношение медицинских масок делает человека глупее

Ношение медицинских масок негативно влияет на когнитивные способности человека. Об этом сказано в исследовании учёных из университета Квинсленда, опубликованном на сайте издания PNAS.

Как пояснил доктор Дэвид Смердон, ещё в начале пандемии COVID-19 многие научные сотрудники заявляли о возможном вреде масок. Он провёл эксперимент с участием шахматистов, в результате которого выяснилось, что медицинские маски действительно затрудняют процессы логического мышления и прогнозирования ситуаций.

Учёный подчеркнул: в исследовании были задействованы более 8 тысяч граждан возрастом от 5 до 98 лет.

"Анализ продемонстрировал, что медицинские маски провоцируют снижение когнитивных способностей примерно на треть", — сказано в научной работе.

По мнению Смердона, маска вызывает психологическое раздражение, поэтому человек, надевая её, хуже справляется с решением различных задач.

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