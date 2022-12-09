Самая опасная для здоровья рыба — это тунец. Она может быть источником интоксикации при регулярном употреблении, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с порталом "Доктор Питер".
Специалист объяснила, что это крупная и возрастная рыба, которая накапливает соли тяжёлых металлов, и не только ртуть.
По словам доктора, бесследно интоксикация не проходит. Человек ощущает сильную усталость уже на начальном этапе, он становится раздражителен, у него падает иммунитет.
Затем возникают проблемы с печенью, клетки организма повреждаются в результате окисления, и на фоне этого могут произойти деструктивные процессы в любых системах, сообщила Королёва.
Тунца она посоветовала есть как можно реже, а выбирать рыбу небольших размеров.
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