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Диетолог: капуста снижает риск онкологии благодаря аскорбигену

Здоровье

Капуста полезна, как в свежем, так и в любом другом виде. Она богата витаминами С, К и прочими, а также минералами. Об этом рассказала врач-диетолог Гульшат Сираева в беседе с "Доктор Питер".

По словам специалиста, 200 граммов свежей капусты или 100-150 квашеной помогут восполнить суточную норму витамина С.

Также капуста снижает риск заболевания онкологией, благодаря природному соединению аскорбигену, добавила доктор. Он устойчив к различным воздействиям и не теряет свойств даже при квашении и хранении.

Капуста подходит для лечебного и диетического питания. но с ней следует быть осторожными людям с повышенной кислотностью, заключила собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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