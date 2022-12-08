Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Жена Зеленского прекратила общение с российскими родственниками после начала СВО
Марочко: украинские солдаты в окопах спиваются и сходят с ума
Пушков: Меркель играла в Минские соглашения, помогая ВСУ готовиться к конфликту
The Hill: среди республиканцев и демократов в США возрастает поддержка России
Врач Кондрахин: риск заболеть свиным гриппом есть у всех
Попова: свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения
Newsweek: украинские отели отказываются селить наёмников из США, боясь обстрелов
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Politico: Зеленский намекнул на окончание конфликта на Украине в 2023 году

Эндокринолог: принятие ванны эффективнее, чем душ

Здоровье

Несмотря на различные предпочтения и разовые желания души или тела, ванна более предпочтительна по ряду причин. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своём блоге.

Эндокринолог: принятие ванны эффективнее, чем душ

Принятие горячей ванны расширяет сосуды, разгоняет кровоток, на 40-50% увеличивая сердцебиение и поступление кислорода, снижает уровень кортизола, улучшает обмен веществ, избавляя от накопившихся токсинов, пояснила врач.

Снимают стресс, болевые ощущения и улучшают настроение, по её словам, оба способа купания. Однако большинство опрошенных специалистом считают, что принятие ванны эффективнее.

Доктор добавила, что принимать горячую ванну следует не более 15 минут при температуре не выше 38°, чтобы получить максимум пользы, избежать понижения давления и изменения уровня ph кожи.

Ранее онколог развеял миф о раке из-за электронных устройств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.

Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов охотился на ударные БПЛА ВС РФ
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников ВСУ в Боровском
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников ВСУ в Боровском
Последние материалы
Норвегия полностью запретит автомобили с бензиновым двигателем к 2025 году
Электромобили в России — признак роскоши и недоступность содержания
The Hill: среди республиканцев и демократов в США возрастает поддержка России
Врач Кондрахин: риск заболеть свиным гриппом есть у всех
Для удобрения почвы на участке лучше всего подходят сорта белой горчицы
Черёмуха обыкновенная, виргинская, сахалинская: особенности и применение
Попова: свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения
Newsweek: украинские отели отказываются селить наёмников из США, боясь обстрелов
Хризантемы Валентина Терешкова, Чебурашка, Мультифлора: в саду до первого снега
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников