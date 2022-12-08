Эндокринолог: принятие ванны эффективнее, чем душ

Несмотря на различные предпочтения и разовые желания души или тела, ванна более предпочтительна по ряду причин. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своём блоге.

Принятие горячей ванны расширяет сосуды, разгоняет кровоток, на 40-50% увеличивая сердцебиение и поступление кислорода, снижает уровень кортизола, улучшает обмен веществ, избавляя от накопившихся токсинов, пояснила врач.

Снимают стресс, болевые ощущения и улучшают настроение, по её словам, оба способа купания. Однако большинство опрошенных специалистом считают, что принятие ванны эффективнее.

Доктор добавила, что принимать горячую ванну следует не более 15 минут при температуре не выше 38°, чтобы получить максимум пользы, избежать понижения давления и изменения уровня ph кожи.

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