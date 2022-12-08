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Попова: свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения

Здоровье

Пациенты сталкиваются с первыми симптомами свиного гриппа спустя несколько часов после заражения, следует из заявления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Попова: свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения

В эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что на скорость развития болезни влияют следующие факторы:

  • "Доза" вируса, полученная человеком;
  • Общее состояние здоровья.

Как пояснила специалист, если у пациента крепкий иммунитет, то инкубационный период может затянуться на неделю.

"Самый маленький срок с момента заражения до возникновения первых признаков свиного гриппа — несколько часов", — указала Попова.

Кроме того, она добавила, что вирус, вызывающий заболевание, передаётся очень быстро.

Ранее руководитель федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, что к симптомам свиного гриппа врачи относят головные и мышечные боли, рвоту, диарею, высокую температуру, ломоту в теле и сильную слабость.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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