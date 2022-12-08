Пациенты сталкиваются с первыми симптомами свиного гриппа спустя несколько часов после заражения, следует из заявления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
В эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что на скорость развития болезни влияют следующие факторы:
Как пояснила специалист, если у пациента крепкий иммунитет, то инкубационный период может затянуться на неделю.
"Самый маленький срок с момента заражения до возникновения первых признаков свиного гриппа — несколько часов", — указала Попова.
Кроме того, она добавила, что вирус, вызывающий заболевание, передаётся очень быстро.
Ранее руководитель федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, что к симптомам свиного гриппа врачи относят головные и мышечные боли, рвоту, диарею, высокую температуру, ломоту в теле и сильную слабость.
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