Попова: свиной грипп может проявиться спустя пару часов после заражения

Пациенты сталкиваются с первыми симптомами свиного гриппа спустя несколько часов после заражения, следует из заявления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что на скорость развития болезни влияют следующие факторы:

"Доза" вируса, полученная человеком;

Общее состояние здоровья.

Как пояснила специалист, если у пациента крепкий иммунитет, то инкубационный период может затянуться на неделю.

"Самый маленький срок с момента заражения до возникновения первых признаков свиного гриппа — несколько часов", — указала Попова.

Кроме того, она добавила, что вирус, вызывающий заболевание, передаётся очень быстро.

Ранее руководитель федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, что к симптомам свиного гриппа врачи относят головные и мышечные боли, рвоту, диарею, высокую температуру, ломоту в теле и сильную слабость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.