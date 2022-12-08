Врач Кондрахин: риск заболеть свиным гриппом есть у всех

Свиной грипп известен медикам уже не один год, и он продолжает циркулировать в человеческой популяции. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач также подчеркнул, что риск заболеть свиным гриппом есть абсолютно у всех. По словам доктора, к группе риска относятся люди, которые находятся в скученном пространстве: например, дети в коллективах и взрослые в офисах.

Специалист пояснил, что свиной грипп проявляет себя абсолютно так же, как и любой грипп. У человека сначала повышается температура до 40 градусов, возникают выраженные боли в мышцах и костях, интоксикация и головная боль. Через некоторое время появляются насморк, першение и боль в горле.

Ранее эпидемиолог Пётр Чумаков рассказал о мутации свиного гриппа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Полное восстановление после COVID-19 — То, о чем везде молчат