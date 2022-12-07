Жительница Петрозаводска назвала симптомы "неизвестного" вируса

Недавно жительница Петрозаводска сообщила, что её муж переносит новый вирус. Он охватил весь город. Об этом женщина написала в сообществе "Подслушано в ПТЗ / Петрозаводск", передаёт karelinform.ru.

Сначала поднимается температура, далее наступает слабость, а затем начинается головная боль. После данных симптомов человека мучает кашель из глубоких отделов лёгких. Течение болезни похоже на пневмонию: начинаются боли в суставах, мышцах, в боку и в груди.

Облегчение наступает на 4-й день. Однако следом за этим идёт новый этап: закладывает уши и нос, слезятся глаза, "дерёт горло наждаком". Это сопровождается сильным кашлем и расстройством желудка. Никакие лекарства не помогают справиться с вирусом, отметила женщина.

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