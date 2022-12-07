Врач Тяжельников порекомендовал пить чай с имбирём после новогоднего корпоратива

Для улучшения состояния после новогоднего корпоратива необходимо пить чай с имбирём. Об этом заявил представитель департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, утром после праздника следует сделать выбор в пользу лёгкого завтрака. В него должны быть включены фрукты, овощи и орехи, указал специалист. Он отметил, что на обед и ужин можно приготовить бульон, кашу или рыбу.

"Чай с имбирём поможет справиться с накопившейся тошнотой", — сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.

Тяжельников также подчеркнул: уровень калия после вечеринки со спиртными напитками необходимо восполнять с помощью бананов и авокадо, а уровень натрия легко повышается благодаря различным солениям.

Спортивные упражнения или прогулка на свежем воздухе тоже позволят быстро справиться с тяжёлым состоянием, пояснил эксперт.

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