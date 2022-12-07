Эпидемиолог Чумаков: свиной грипп не станет менее опасным

Свиной грипп и коронавирус изменяются в разной степени, поэтому ожидать, что грипп может стать менее опасным через какое-то время, как это произошло с коронавирусом, не стоит. Об этом рассказал эпидемиолог Пётр Чумаков.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что коронавирус мутирует постепенно и предсказуемо в связи с ослаблением его патогенности и увеличением заразности. А вирус гриппа состоит из нескольких фрагментов, и организм может быть одновременно заражён сразу двумя типами вирусов.

Такой вариант, который имеет непредсказуемое свойство, например, большую патогенность, может возникнуть внезапно, заключил собеседник издания.

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