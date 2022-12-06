Недостаток витамина B12 может провоцировать психоневрологические нарушения, сбои в пищеварительной системе и анемии. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Илья Невзоров "Кубанским Новостям".
По словам специалиста, водорастворимый витамин B12 противодействует депрессии, помогает держать под контролем эмоции, участвует в синтезе ДНК, эритроцитов и предотвращает болезни сердечно-сосудистой системы.
Доктор добавил, что длительная нехватка данного витамина приводит к анемии. Проявляться болезнь может шумом в ушах и долгими головными болями.
При таких симптомах следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, чтобы выяснить причину, заключил собеседник издания.
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