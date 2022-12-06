Мурашко: отечественные вакцины хорошо защищают от "свиного гриппа"

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, все российские вакцины в достаточной степени защищают от "свиного гриппа", случаи заболеваемости которым фиксируются в последнее время всё чаще.

"В этом году распространяется штамм H1N1. Вакцины, которые обновляются в этом сезоне, они содержат как раз все компоненты для штамма H1N1. Поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна", — сказал Мурашко журналистам 6 декабря.

Глава ведомства обратил внимание на параллельный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом. Чтобы обезопасить себя, Мурашко порекомендовал носить в общественных местах защитные маски.

Также Мурашко подчеркнул, что никакого дефицита лекарств против гриппа и коронавируса на сегодняшний день в России не наблюдается, поскольку выпускаются они отечественными производителями.

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