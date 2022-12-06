Врач Коновалов: при курьерской доставке посылок есть риск заражения инфекцией

Получатель посылки при курьерской доставке рискует заразиться респираторными и кишечными инфекциями. У людей со слабым иммунитетом они могут привести к серьёзным осложнениям и летальному исходу. Об этом рассказал "Газете.Ru" инфекционист Иван Коновалов.

По словам учёного, некоторые патогены могут сохраняться определённый промежуток времени. И сборщик или курьер может инфицировать поверхность посылки, если у него, например, есть симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет.

Если времени до доставки прошло не так много, чтобы инактивировался патоген, то клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью, пояснил собеседник издания.

Долгое время способны выживать во внешней среде и некоторые возбудители кишечных инфекций, добавил доктор.

Так, при доставке готовой еды могут передаваться сальмонеллы, шигеллы, кишечная палочка, кампилобактер, а также вирусы гепатита А, ротавирусы и норовирусы.

На продуктах питания и предметах обихода они могут сохраняться несколько дней, и если человек не привык мыть руки перед приёмом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, то существует опасность заражения, заключил эксперт.

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