Получатель посылки при курьерской доставке рискует заразиться респираторными и кишечными инфекциями. У людей со слабым иммунитетом они могут привести к серьёзным осложнениям и летальному исходу. Об этом рассказал "Газете.Ru" инфекционист Иван Коновалов.
По словам учёного, некоторые патогены могут сохраняться определённый промежуток времени. И сборщик или курьер может инфицировать поверхность посылки, если у него, например, есть симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет.
Если времени до доставки прошло не так много, чтобы инактивировался патоген, то клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью, пояснил собеседник издания.
Долгое время способны выживать во внешней среде и некоторые возбудители кишечных инфекций, добавил доктор.
Так, при доставке готовой еды могут передаваться сальмонеллы, шигеллы, кишечная палочка, кампилобактер, а также вирусы гепатита А, ротавирусы и норовирусы.
На продуктах питания и предметах обихода они могут сохраняться несколько дней, и если человек не привык мыть руки перед приёмом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, то существует опасность заражения, заключил эксперт.
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