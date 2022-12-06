Малышева: гипертония и атеросклероз — опасные болезни, протекающие без симптомов

Гипертония и атеросклероз — опасные заболевания, протекающие без каких-либо симптомов. Об этом заявила врач-терапевт Елена Малышева.

В эфире "Первого канала" она подчеркнула, что при гипертонии пациенты не всегда ощущают повышение артериального давления. Специалист порекомендовала россиянам, которые подозревают у себя эту болезнь, внимательно отслеживать собственное состояние.

Если человек с гипертонией будет игнорировать проблемы, это может обернуться для него инсультом, уточнила врач.

Как пояснил кардиолог Герман Гандельман (соведущий Малышевой), пациенты с атеросклерозом тоже нередко сталкиваются с инсультами или инфарктами из-за поздней диагностики заболевания.

Кроме того, Малышева отнесла начальную стадию рака груди к бессимптомно протекающим болезням. Она посоветовала женщинам регулярно проверяться у врачей. При обнаружении каких-либо уплотнений в области груди необходимо немедленно отправиться в медицинское учреждение, заключила специалист.

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