Гридина: при проблемах с сердцем вредны продукты с большим содержанием белка

Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, не нужно злоупотреблять продуктами с высоким содержанием белка. Об этом заявила диетолог Наталия Гридина.

В интервью "Лайфу" врач отметила, что белок нередко оказывает негативное влияние на общее состояние пациентов, у которых есть инсульт или инфаркт в анамнезе. Кроме того, его потребление следует сократить при повышенном холестерине, уточнила эксперт.

"Таким пациентам не стоит употреблять красное мясо более раза в неделю", — сказала специалист.

По словам Гридиной, белок в большом количестве содержится в говядине, свинине, баранине и мясе птицы. Она порекомендовала делать выбор в пользу рыбы. Как пояснила врач, в её составе есть растительный белок, который используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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