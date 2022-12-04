Врач-диетолог Денисенко: пицца, гамбургеры, чипсы и алкоголь вызывают депрессию

Врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты питания, которые способны спровоцировать появление депрессивных состояний.

В интервью "Комсомольской правде" она отметила, что плохое настроение нередко вызывает фастфуд. Специалист посоветовала сократить употребление пиццы, хот-догов и гамбургеров во избежание клинической депрессии.

"Не нужно превращать это в стабильное питание", — указала Денисенко.

По её словам, алкоголь тоже влияет на ухудшение самочувствия. После его употребления человек страдает от мышечной слабости, сонливости и обезвоживания, пояснила врач. Кроме того, она добавила, что депрессию могут провоцировать чипсы, солёный арахис, сладкие газированные напитки, копчёная колбаса, сладкая выпечка, шоколад и конфеты.

Диетолог призвала как можно реже употреблять красное мясо, ведь оно создаёт серьёзные препятствия для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и повышает уровень агрессии.

Денисенко также порекомендовала пить меньше кофе. Люди, которые не могут жить без этого напитка, часто жалуются на подавленное состояние и раздражительность, заключила эксперт.

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