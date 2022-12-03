Диетолог Никитина: зимой стоит налегать на белковую пищу и витамины

В холодное время важно употреблять достаточное количество белковой пищи и не забывать про витамины. Такое питание позволит сохранить фигуру и здоровье, заявила в интервью Pravda.Ru диетолог-нутрициолог Лариса Никитина.

С приходом холодов людям чаще хочется "тёплой" пищи, отметила эксперт. Она пояснила, что речь идет не только о горячих супах, важна любая "энергоёмкая" еда: рыба, белое куриное мясо, полиненасыщенные жирные кислоты из орехов и растительных масел.

"И обязательно надо употреблять большое количество витаминов", — уточнила Никитина.

По её словам, многие люди отдают предпочтение курсовому употреблению витаминов два раза в год, что в корне неверно. Клетки организма должны получать все необходимые микроэлементы ежедневно, вне зависимости от сезона.

Тем, кто не доверяет современной фармакологии, диетолог посоветовала употреблять зимой больше фруктов, в особенности цитрусовых, и овощей. Причём, отметила она, предпочтение стоит отдавать привычным, а не экзотическим продуктам, к которым организм россиян не привык. Большое количество тропических фруктов может вызвать совершенно непредсказуемую реакцию кишечника, предупредила эксперт.

Ранее специалист перечислил наиболее эффективные и щадящие способы похудеть за месяц.

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