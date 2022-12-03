Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Собчак впервые появилась на публике после отъезда из России: изменила внешность
В воздушных силах Украины жалуются на жадность США
Руденко: в Краматорске нанесён удар по заводу им. Куйбышева
Прилепин предупредил Казахстан: На Украине было также, пока не полыхнул Майдан
Рогов: ВС РФ нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье
Дети боятся гибели Деда Мороза и просят победу над Украиной
Ходаковский о неготовности России к СВО: считали, что задача казалась лёгкой
Захарова: ООН молчит о сексуальном рабстве беженок с Украины в Европе
Звинчук объяснил истории о танках ВСУ с заваренными люками: фронтовые байки

Наркологи: в запой уходят обладатели 15 женских и 11 мужских имен

Здоровье

Наркологи и оккультист Андрей Харрис назвали женские и мужские имена, чьи обладатели рискуют "подсесть на стакан" и спиться - об этом, по данным AB News, сообщалось в ходе телеконференции "Вопросы наркологии и психиатрии".

Наркологи: в запой уходят обладатели 15 женских и 11 мужских имен

Если известный в России оккультист и астролог Харррис сравнивал имена к "близкими к винокурению богам", наркологи поступили куда более прозаично - они посчитали, люди с какими именами чаще всего вызывают "капельников" или попадают в наркологические клиники, и т.д.

Список женских имен, "приверженных к выпивке", оказался следующим:

  • Анастасия
  • Надежда
  • Наталья
  • Ирина
  • Кристина
  • Юлия
  • Марина
  • Ольга
  • Дарья
  • Маргарита
  • Елизавета
  • Яна
  • Юлиана
  • Лариса
  • Анжелика

Покороче оказался список мужских имен, чьи обладатели рискуют стать пьяницами:

  1. Владимир (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами),
  2. Сергей
  3. Денис
  4. Андрей (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами)
  5. Вадим
  6. Александр
  7. Анатолий
  8. Олег
  9. Петр
  10. Славы (Яро-, Влади-, Рости- и Святославы)
  11. Михаил

Как сообщали "Вести", Минздрав озвучил список регионов, где россияне чаще всего "уходят в стакан" - а главный нарколог страны и вовсе предупредил - "простой народ спивается прямо на работе, в т.ч. удаленной".

"Если посмотреть список, то и Владимиру Владимировичу грозит это самое" - смеются в Телеграм. Хотя в реальности - вряд ли, Владимир Путин уже заявлял, что пьёт очень умерено и любит пиво (но "завязал" с ним, опасаясь "пивного живота").

Впрочем, мировые лидеры тоже не чужды человеческому - об этом писала Pravda.Ru.

Историки сообщали, что:

  • Николай II любил мадеру и коньяк,
  • Иосиф Сталин - домашнее сухое красное и белое вино,
  • Леонид Брежнев мог бутылками пить "Зубровку",
  • Маргарет Тэтчер - много виски.
  • Экс-глава России Борис Ельцин пил все, что горит,
  • Сергей Лавров любит виски и армянский коньяк,
  • Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин - красное вино и водку

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.

Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину
Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Знак зодиака 3 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Последние материалы
Ходаковский о неготовности России к СВО: считали, что задача казалась лёгкой
Святой источник избавляет от алкоголизма и наркомании
Захарова: ООН молчит о сексуальном рабстве беженок с Украины в Европе
Звинчук объяснил истории о танках ВСУ с заваренными люками: фронтовые байки
Скотт Риттер: "Мы наблюдаем гибель государства!"
Никитин встретился с послом Белоруссии Крутым в Нижнем Новгороде
После освобождения Херсона от ВСУ состоится трибунал в отношении карателей
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
США и Израиль готовятся к воздушной войне против Ирана
TNI: поражение правящей партии Тайваня на выборах назвали "пощёчиной" Байдену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников