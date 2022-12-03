Наркологи: в запой уходят обладатели 15 женских и 11 мужских имен

Наркологи и оккультист Андрей Харрис назвали женские и мужские имена, чьи обладатели рискуют "подсесть на стакан" и спиться - об этом, по данным AB News, сообщалось в ходе телеконференции "Вопросы наркологии и психиатрии".

Если известный в России оккультист и астролог Харррис сравнивал имена к "близкими к винокурению богам", наркологи поступили куда более прозаично - они посчитали, люди с какими именами чаще всего вызывают "капельников" или попадают в наркологические клиники, и т.д.

Список женских имен, "приверженных к выпивке", оказался следующим:

Анастасия

Надежда

Наталья

Ирина

Кристина

Юлия

Марина

Ольга

Дарья

Маргарита

Елизавета

Яна

Юлиана

Лариса

Анжелика

Покороче оказался список мужских имен, чьи обладатели рискуют стать пьяницами:

Владимир (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами), Сергей Денис Андрей (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами) Вадим Александр Анатолий Олег Петр Славы (Яро-, Влади-, Рости- и Святославы) Михаил

Как сообщали "Вести", Минздрав озвучил список регионов, где россияне чаще всего "уходят в стакан" - а главный нарколог страны и вовсе предупредил - "простой народ спивается прямо на работе, в т.ч. удаленной".

"Если посмотреть список, то и Владимиру Владимировичу грозит это самое" - смеются в Телеграм. Хотя в реальности - вряд ли, Владимир Путин уже заявлял, что пьёт очень умерено и любит пиво (но "завязал" с ним, опасаясь "пивного живота").

Впрочем, мировые лидеры тоже не чужды человеческому - об этом писала Pravda.Ru.

Историки сообщали, что:

Николай II любил мадеру и коньяк,

Иосиф Сталин - домашнее сухое красное и белое вино,

- домашнее сухое красное и белое вино, Леонид Брежнев мог бутылками пить "Зубровку",

мог бутылками пить "Зубровку", Маргарет Тэтчер - много виски.

- много виски. Экс-глава России Борис Ельцин пил все, что горит,

пил все, что горит, Сергей Лавров любит виски и армянский коньяк,

любит виски и армянский коньяк, Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин - красное вино и водку

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