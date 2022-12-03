Наркологи и оккультист Андрей Харрис назвали женские и мужские имена, чьи обладатели рискуют "подсесть на стакан" и спиться - об этом, по данным AB News, сообщалось в ходе телеконференции "Вопросы наркологии и психиатрии".
Если известный в России оккультист и астролог Харррис сравнивал имена к "близкими к винокурению богам", наркологи поступили куда более прозаично - они посчитали, люди с какими именами чаще всего вызывают "капельников" или попадают в наркологические клиники, и т.д.
Список женских имен, "приверженных к выпивке", оказался следующим:
Покороче оказался список мужских имен, чьи обладатели рискуют стать пьяницами:
Как сообщали "Вести", Минздрав озвучил список регионов, где россияне чаще всего "уходят в стакан" - а главный нарколог страны и вовсе предупредил - "простой народ спивается прямо на работе, в т.ч. удаленной".
"Если посмотреть список, то и Владимиру Владимировичу грозит это самое" - смеются в Телеграм. Хотя в реальности - вряд ли, Владимир Путин уже заявлял, что пьёт очень умерено и любит пиво (но "завязал" с ним, опасаясь "пивного живота").
Впрочем, мировые лидеры тоже не чужды человеческому - об этом писала Pravda.Ru.
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