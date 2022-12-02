Травматолог: при падении на лёд человек часто получает только ушибы

В зимнее время происходит много травм из-за гололёда, люди падают и часто травмируют конечности. О том, как отличить ушиб от перелома и вывиха, рассказал травматолог Илья Лебедев в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, чаще всего случается ушиб, его симптомом является сильная боль с постепенным затуханием. Могут образовываться гематомы, но смещения костей не происходит.

Ушибить можно голову, руки, ноги, спину, добавил врач. При ушибах первой степени повреждается кожа, второй — мышцы и появляются гематомы. Третья степень дополняется травмами сухожилий и связок, четвёртая — внутренних органов.

Отличить перелом от ушиба можно по наличию гематомы в месте травмы: перелому сопутствует режущая боль, изменение положения кости и ограничение движения конечности. Признаком вывиха будет смещение сустава, боль и нарушение движения конечности, объяснил доктор.

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