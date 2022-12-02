Эпидемиолог Зверев: россиянам не грозит вспышка лихорадки Эбола

Распространение лихорадки Эбола России не грозит. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Виталий Зверев в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснил, что российские учёные создали вакцину, которая эффективно подавляет вирус и может остановить рост заболеваемости лихорадкой.

Вирус очень контагиозен, были случаи заражения и смерти учёных, которые с ним работали. Но сейчас при быстрой диагностике болезнь можно остановить. Мутация Эболы с коронавирусом невозможна, успокоил собеседник издания.

Ранее эпидемиолог рассказал, как одеваться зимой, чтобы не заболеть.

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