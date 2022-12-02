Кардиолог Иормарк: бег в умеренном темпе зимой полезнее, чем летом

Бег в умеренном темпе зимой полезнее, чем летом потому, что в воздухе на 25-30% больше кислорода. Человеку легче дышать, пользу получает вся дыхательная система. Об этом рассказал врач-кардиолог Михаил Иормарк.

Доктор отметил в беседе с Life.ru, что при низкой температуре калории расходуются больше, лишний вес сбросить легче.

Однако при большом морозе нужно быть аккуратным, предупредил специалист. По его словам, некоторым категориям людей нужно ограничить зимние тренировки. К ним относятся люди с болезнями позвоночника, варикозным расширением вен, перенёсшие инфаркт или инсульт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.