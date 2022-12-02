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Кардиолог Иормарк: бег в умеренном темпе зимой полезнее, чем летом

Здоровье

Бег в умеренном темпе зимой полезнее, чем летом потому, что в воздухе на 25-30% больше кислорода. Человеку легче дышать, пользу получает вся дыхательная система. Об этом рассказал врач-кардиолог Михаил Иормарк.

Доктор отметил в беседе с Life.ru, что при низкой температуре калории расходуются больше, лишний вес сбросить легче.

Однако при большом морозе нужно быть аккуратным, предупредил специалист. По его словам, некоторым категориям людей нужно ограничить зимние тренировки. К ним относятся люди с болезнями позвоночника, варикозным расширением вен, перенёсшие инфаркт или инсульт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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