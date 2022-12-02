Психолог Руснак заявила, что можно похудеть без жёстких диет и фитнес-тренера

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, необязательно сидеть на жёстких диетах и обращаться к фитнес-тренеру. Психолог Галина Руснак считает, что важно устранить причину, которая повлекла к набору дополнительных килограмм, пишет "Газета.Ru".

"Сперва нужно понять, когда появился лишний вес. Желательно попытаться вспомнить, когда именно вы стали полнеть и о чём думали в этот момент. Вероятнее всего, тогда что-то пошло не так, как планировалось. Например, вы стали чаще обижаться. Даже если на это были причины, изо всех сил старайтесь никогда не делать больше этого, если хотите вернуть стройность", — сказала она.

Психолог отметила, что многие ищут плюсы в наличии лишних килограмм. Это является способом почувствовать себя в безопасности, а жировая прослойка выступает внешним фактором защиты. Некоторые люди желают выделиться из толпы и быть замеченными.

Руснак считает, что нужно поставить цель при намерении сбросить вес. Посчитать количество килограмм, которые надо потерять, обозначить сроки реализации задачи, дать себе понять, какие изменения произойдут в жизни в результате. Нужно записать всё на бумагу.

Важно искать эмоции, не связанные с едой: вести интересную насыщенную жизни.

"Так, например, любые изменения во внешности — залог хорошего настроения. Также не стоит бояться перемен. Когда человек пребывает в лишнем весе не один год, то воспринимает это как норму для себя и подсознательно считает, что похудеть — значит перестать быть собой. В этом случае стоит представлять себя в стройном теле как можно чаще", — заключила эксперт.

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