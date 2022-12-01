У гражданки РФ из Люберец после укуса комара в щеке вырос червь длиною 12 см

В подмосковных Люберцах женщину укусил комар в щёку. После этого на данном месте у неё вырос червь длиною 12 см. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Гражданка РФ обратилась в лечебное учреждение, жалуясь на отёк и зуд в области щеки. После обследования врачи обнаружили у женщины опухоль. Было принято решение вырезать её.

Выяснилось, что в щеке у пациентки находился червь длиной 12 сантиметров. Хирург, проводивший операцию, признался, что впервые столкнулся с таким случаем за десять лет практики.

Женщина сообщила, что никогда не была за границей и не ела экзотическую еду. Её укусил обычный комар. Предполагается, что он был заражён гельминтозом.

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